Щоб засилати в Україну бойовиків ІДІЛ, терористи почали підробляти паспорти

"Бойовиків підшукували серед вихідців з Північного Кавказу та країн Середньої Азії"

Оперативники прикордонної служби спільно з представниками Нацполіції викрили схему підробки документів для переправи в Україну осіб, які воювали в лавах ІДІЛ у Сирії та незаконних збройних формуваннях на сході України.

Відзначається, що за фігурантами справи тривалий час слідкували, повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, щоб направити в Україну терористів, які воювали в лавах ІДІЛ у Сирії та незаконних збройних формуваннях на сході України, зловмисники намагалися фальшувати паспортні документи громадян РФ.

"Бойовиків підшукували серед вихідців з Північного Кавказу та країн Середньої Азії", - зазначили в ДПСУ.

Прикордонники повідомляють, що аби "непомітно" заслати в Україну бойовика його документи ретельно готували та намагалися завчасно декілька разів "обкатати" за маршрутом майбутнього руху через український кордон.

"Двох пособників цієї схеми правоохоронці затримали в Києві в момент, коли ті чекали на передачу їм кількох паспортів іноземців. Затримані виявилися громадянами Росії та України", - йдеться в повідомленні відомства.

За даними правоохоронців, згодом в паспорти мали проставлятися підроблені датоштампи про перетин держкордону України в різних пунктах пропуску, щоб "приспати" пильність прикордонників, начебто вони неодноразово перетинали кордон.

Оперативники з’ясували, що один із паспортів оформлений на громадянина РФ, який перебуває у міжнародному розшуку як бойовик ІДІЛ.

Відзначається, що деякі інші документи стосувалися осіб, які причетні до тяжких злочинів.

Крім того затриманий пособник, громадянин України, декілька років тому затримувався поліцією Херсонської області за незаконне поводження зі зброєю.

Наразі обох чоловіків передали співробітникам поліції та направили повідомлення за ознаками порушення ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп закликав Великобританію, Францію, Німеччину та інші європейські країни "забрати" з Сирії понад 800 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".