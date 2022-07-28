НОВИНИУпродовж цього тижня за матеріалами Служби безпеки до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано арештовані активи на близько 15 млрд грн.
Зокрема, в управління держави перейшли:Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ передала державі заарештовані активи на 15 мільярдів гривень
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Служба безпеки України
Зокрема, в управління держави перейшли:
- 80 майнових комплексів (санаторії, спортивні установи тощо) у різних регіонах орієнтовною вартістю 7 млрд грн, які були незаконно виведені з державної власності і передані на баланс профспілок України;
- активи 19 українських компаній, які контролювались російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі закріплених за ними об’єктів нерухомого та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.
Активи з російськими бенефеціарами було арештовано в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення росією агресивної війни проти України.
Що стосується майна, яке перебувало на балансі Федерації профспілок України, то за інформацією кібердепартаменту СБУ, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів. Це робилося шляхом заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна.
Такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах.
До АРМА за ініціативи СБУ передані такі об’єкти як:
- готелі "Турист" та "Дружба" у Києві;
- санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі, одеський санаторій "Куяльник", "Моршинський" у Львівській області та "Поляна" на Закарпатті;
- спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.
Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.
АРМА зможе здійснювати менеджмент вказаних активів з метою отримання прибутку для держави, до моменту поки їх буде остаточно вилучено на користь України відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів".
Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ, Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінасуванню тероризму СБУ спільно з Державним бюро розслідувань, Нацполіцією та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
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