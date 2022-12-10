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СБУ перевіряє будівлі УПЦ МП на Харківщині

10 грудня 2022, 10:45
СБУ перевіряє будівлі УПЦ МП на Харківщині
Джерело: facebook.com/ssu.kharkiv
Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП у Харківській області.

Про це повідомляє регіональне управління спецслужби зранку у суботу, 10 грудня.

Йдеться про перевірки в об'єктах Харківської єпархії та Ізюмської єпархії УПЦ МП, зазначили у спецслужбі.

Зокрема йдеться про об'єкти Харківської єпархії:

  • Свято-Покровський чоловічий монастир;
  • Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
  • Свято-Казанський храм;
  • Храм ікони Стягнення загиблих;
  • Свято-Успенський храм;
  • Свято-Петро-Павлівський храм;
  • Свято-Миколаївський храм;
  • Свято-Валентинівський храм;
  • Ольгінський храм;
  • Храм цариці Тамари;
  • Свято-Архангело-Михайлівський храм;
  • Храм Георгія Побідоносця;
  • Свято-Володимирський храм;
  • а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії (УПЦ МП).

"Заходи проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України – у рамках системної роботи Служби безпеки України щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі", – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що з урахуванням збройної агресії росії, ці заходи проводяться для виключення використання релігійних громад як осередків "руского міра" та захисту населення від провокацій та терористичних актів.

За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Усі дії відбуваються у межах чинного законодавства. Як відомо, останнім часом співробітники СБУ регулярно обшукують об'єкти УПЦ МП.

Нагадаємо, що  Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону московського патріархату в Україні.

СБУУПЦ МПхарківщина

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