СБУ почала розслідування візиту Бойка і Медведчука в Москву

Матеріали візиту Бойка і Медведчука в Санкт-Петербург в червні також можуть бути перевірені в рамках цього кримінального провадження

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування поїздки засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії Віктора Медведчука до Росії.

Служба безпеки України проводить досудове розслідування за ознаками вчинення злочинів за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, повідомляє прес-центр СБУ.

Також триває лінгвістична експертиза Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції матеріалів візиту політиків до Москви.

Зазначається, що матеріали візиту Бойка і Медведчука в Санкт-Петербург в червні також можуть бути перевірені в рамках цього кримінального провадження.

На цю мить СБУ очікує результатів експертизи для правової оцінки дій Медведчука і Бойка під час візиту в Російську Федерацію.

Раніше повідомлялося, що у ГПУ закликали ухвалити закон про колабораціонізм через поїздки українських політиків до Москви.

Нагадаємо, на початку червня Бойко і Медведчук їздили в Санкт-Петербург до глави "Газпрому" Олексія Міллера, щоб обговорити газове питання, оскільки "Газпром" хоче відновити продаж газу в Україну.