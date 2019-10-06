СБУ почала розслідування візиту Бойка і Медведчука в Москву
Служба безпеки України проводить досудове розслідування за ознаками вчинення злочинів за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, повідомляє прес-центр СБУ.
Також триває лінгвістична експертиза Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції матеріалів візиту політиків до Москви.
Зазначається, що матеріали візиту Бойка і Медведчука в Санкт-Петербург в червні також можуть бути перевірені в рамках цього кримінального провадження.
На цю мить СБУ очікує результатів експертизи для правової оцінки дій Медведчука і Бойка під час візиту в Російську Федерацію.
Раніше повідомлялося, що у ГПУ закликали ухвалити закон про колабораціонізм через поїздки українських політиків до Москви.
Нагадаємо, на початку червня Бойко і Медведчук їздили в Санкт-Петербург до глави "Газпрому" Олексія Міллера, щоб обговорити газове питання, оскільки "Газпром" хоче відновити продаж газу в Україну.
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