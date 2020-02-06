СБУ повідомляє про припинення діяльності угруповання, яке займалося виготовленням та контрабандою сигарет

Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну. Операцію проводило Головне управління із боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке нелегально виробляло та переправляти контрабандою великі партії сигарет до Європейського Союзу, повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

"Учасники групи вирощували тютюн у Херсонській області на покинутій фермі. Продукцію ділки переправляли в Одеську і Дніпропетровську області, де на двох лініях підпільно виробляли цигарки під виглядом відомих світових брендів. Одна з них функціонувала на легальному тютюновому виробництві, інша діяла незаконно. За попередньою інформацією, щодня зловмисники виготовляли до 15 000 пачок сигарет. Готовий товар перевозили на Закарпаття, де його складували для подальшого транспортування до Європи", - йдеться в повідомленні.

Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну. Операцію проводило Головне управління із боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само збут таких товарів, вчинений організованою групою).

Читайте також: Фейки про коронавірус: СБУ викрила вже 385 агітаторів, 18 з них - російські