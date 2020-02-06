Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ повідомляє про припинення діяльності угруповання, яке займалося виготовленням та контрабандою сигарет

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну. Операцію проводило Головне управління із боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.
СБУ повідомляє про припинення діяльності угруповання, яке займалося виготовленням та контрабандою сигарет Фото: з вільних джерел

Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке нелегально виробляло та переправляти контрабандою великі партії сигарет до Європейського Союзу, повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

"Учасники групи вирощували тютюн у Херсонській області на покинутій фермі. Продукцію ділки переправляли в Одеську і Дніпропетровську області, де на двох лініях підпільно виробляли цигарки під виглядом відомих світових брендів. Одна з них функціонувала на легальному тютюновому виробництві, інша діяла незаконно. За попередньою інформацією, щодня зловмисники виготовляли до 15 000 пачок сигарет. Готовий товар перевозили на Закарпаття, де його складували для подальшого транспортування до Європи", - йдеться в повідомленні.

Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну. Операцію проводило Головне управління із боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само збут таких товарів, вчинений організованою групою).

Читайте також: Фейки про коронавірус: СБУ викрила вже 385 агітаторів, 18 з них - російські

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2020 11:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.