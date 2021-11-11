ПОЛІТИКА НОВИНИСлужба безпеки України пояснила, чому внесла російського гумориста і телеведучого Максима Галкіна до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ пояснила, чому внесла російського гумориста Галкіна до "чорного списку"
Підставою для внесення іноземця до зазначеного переліку є достатні дані про його діяльність на шкоду національним інтересам України, зокрема спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини території України державою-агресором тощо
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про йдеться у відповіді СБУ на запит видання "Детектор медіа".
"Підставою для внесення іноземця до зазначеного переліку є достатні дані про його діяльність на шкоду національним інтересам України, зокрема спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини території України державою-агресором тощо", – ідеться у документі.
У спецслужбі зауважили, що порядок формування такого переліку визначений ч. 6 ст.15 Закону України "Про кінематографію". Згідно зі статтею закону, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури та інформаційної політики, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
У СБУ додали, що можуть розголошувати інформацію щодо контрозвідувальної діяльності лише в рамках правових обмежень.
Як повідомляв Укрінформ, 1 листопада МКІП за поданням СБУ додало 32 акторів та інших учасників зйомок російського пропагандистського фільму "Солнцепек" до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У переліку помилково був вказаний український актор Валентин Томусяк.
Водночас Томусяк заявив, що не має стосунку до фільму "Солнцепек".
4 листопада СБУ вибачилася перед Томусяком, якого помилково внесла до "чорного списку".
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