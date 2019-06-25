СБУ провела спецоперацію із захоплення одіозного бізнесмена
За його даними, Амірханяна підозрюють у "фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства", повідомляє "Українська правда".
Зазначається, що суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, розповідають в СБУ, Амірханян причетний до вчинення інших злочинів на території України, у тому числі поєднаних з насильством над потерпілими.
Оперативники спецслужби зокрема встановили, що зловмисник через підконтрольні компанії здійснив перерахунок коштів у розмірі понад 4 млрд російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади Криму.
Також з'ясувалося, що ділок, перебуваючи у змові зі службовими особами Антимонопольного комітету України, заблокував понад 200 публічних закупівель з ремонту та будівництва доріг загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.
"У такий спосіб було фактично блоковано державну програму із модернізації об’єктів критичної інфраструктури у транспортній галузі", - кажуть у спецслужбі.
За даними СБУ, Амірханян також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення людей через держаний кордон України до РФ через територію окупованого Криму та у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 12 мільйонів.
Служба безпеки України просить усіх, у кого є інформація про вчинення Амірханяном інших злочинів, повідомляти про це СБУ за телефонами 044-255-84-88 або 044-255-52-63.
Нагадаємо, що Служба безпеки України 19 червня прийшла з обшуками не тільки до глави селища Лазурного та колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Ріщука, але і до самого Андрію Гордєєва.
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