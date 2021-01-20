СБУ прозвітувала про нейтралізацію 600 кібератак на держресурси торік

У 2020 році СБУ нейтралізувала 600 кібератак та кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Економічна прапрес-служба відомства.

"Значна частина цих атак були інструментами гібридної агресії. Їхня мета - знизити рівень інформаційної безпеки України чи поширити деструктивний контент", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цей період нейтралізовано 20 угруповань, причетних до багатьох кібератак, а також заблоковано понад 2,6 тис спільнот з мільйонною аудиторією та 21 бот-мережу потужністю близько 60 тисяч акаунтів.

"До кримінальної відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди було притягнуто 40 осіб і ще 32 фігурантів вже засуджено. В'їзд на територію України заборонено 158 іноземцям, котрі причетні до пропаганди сепаратизму в Інтернеті", - додали в СБУ.

Загалом протягом 2020 року за матеріалами кіберпідрозділів СБУ розпочато 496 кримінальних проваджень. Із них - 129 справ за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерних мереж та автоматизованих систем.

"За ініціативи СБУ було продовжено санкції стосовно низки російських сайтів і програмних продуктів. Окремо спецслужба направила звернення до компаній Google та Apple щодо блокування заборонених російських додатків на їхніх електронних майданчиках", - заявили у спецслужбі.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість кібератак