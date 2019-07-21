ПОЛІТИКА НОВИНИCлужба безпеки України спростувала поширену раніше в ЗМІ інформацію про затримання нібито водія трейлера, на якому перевозили зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого збили літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ спростувала затримання водія трейлера, який перевозив ЗРК "Бук"
Ішлося про засудженого бойовику, причетного до захоплення трейлера ще 2014 року
Фото: ssu.gov.ua
"Після одного з брифінгів про перебіг розслідування трагедії деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про затримання водія трейлера, який перевозив "Бук" 17 липня 2014 року в день катастрофи. Насправді на брифінгу було згадано про факт арешту і засудження українським судом бойовика терористичної організації "ДНР", причетного до незаконного захоплення в Донецьку в липні 2014 року того самого трейлера", - повідомляє пресцентр СБУ.
Захоплений трейлер пізніше дійсно використовували для перевезення ЗРК "Бук" по території Луганської та Донецької областей, але його перевозили "інші особи".
Нагадаємо, Путін заявив, що має свою версію Росії аварії MH17.
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