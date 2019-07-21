СБУ спростувала затримання водія трейлера, який перевозив ЗРК "Бук"

Cлужба безпеки України спростувала поширену раніше в ЗМІ інформацію про затримання нібито водія трейлера, на якому перевозили зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого збили літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17.

"Після одного з брифінгів про перебіг розслідування трагедії деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про затримання водія трейлера, який перевозив "Бук" 17 липня 2014 року в день катастрофи. Насправді на брифінгу було згадано про факт арешту і засудження українським судом бойовика терористичної організації "ДНР", причетного до незаконного захоплення в Донецьку в липні 2014 року того самого трейлера", - повідомляє пресцентр СБУ.

Захоплений трейлер пізніше дійсно використовували для перевезення ЗРК "Бук" по території Луганської та Донецької областей, але його перевозили "інші особи".

Нагадаємо, Путін заявив, що має свою версію Росії аварії MH17.