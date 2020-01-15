СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, йдуть обшуки - джерело

За даними джерел УП, 15 січня в кількох областях у податківців проходять обшуки. Слідчі дії відбуваються також і в голови Державної податкової служби Сергія Верланова

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах".

Служба безпеки України викрила посадовців Державної податкової служби, які сприяли виведенню у "тінь" понад 500 мільйонів гривень щомісяця, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: СБУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах".

Деталі: За даними джерел УП, 15 січня в кількох областях у податківців проходять обшуки. Слідчі дії відбуваються також і в голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

Водночас речниця Верланова Олена Дьоміна наголосила "Українській правді", що ані в очільника ДПС, ані в інших керівників податкової жодних слідчих дій немає. Вона підтвердила слідчі дії в департаментах податкової, але підкреслила, що вони "планові" і проходять "у повному співробітництві з керівництвом СБУ".

СБУ повідомляє, що для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства.

Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

Фото: Економічна правда

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).