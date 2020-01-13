СБУ за рік припинила контрабанду наркотиків на сотні мільйонів доларів

Важливим напрямом діяльності Служби безпеки є і протидія організованій злочинності

Працівникам СБУ вдалося запобігти 94 фактам контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у 2019 році.

Про це йдеться на сайті СБУ,передає УКРІНФОРМ.

"Серед яскравих прикладів – знешкодження транснаціонального наркосиндикату «Хімпром». Навесні було блоковано морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Тоді у контейнері з бананами правоохоронці виявили майже 260 кілограмів важких наркотиків вартістю понад 51 мільйон доларів", йдеться у повідомленні.

Служба також блокувала контрабанду героїну до ЄС на 10 мільйонів євро.

У межах протидії обігу наркотиків СБУ викрила нарколабораторію із виробництва метадону на Полтавщині та вилучила найбільшу його партію.

Важливим напрямом діяльності Служби безпеки є і протидія організованій злочинності.

Протягом 2019 року за цією кваліфікацією розпочато 530 справ, про підозру оголошено 738 особам.

Нагадаємо, що працівники поліції та митної служби Польщі виявили найбільшу за останні 30 років партію кокаїну — майже 2 тонни — вартістю близько 2 млрд злотих (понад $500 мільйонів).