БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України попередили незаконний експорт до ЄС цінної деревини на 300 тисяч євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ запобігла контрабанді цінної деревини в ЄС на 300 тисяч євро
Фото: dr.ck.ua
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу СБУ в Telegram.
"Співробітники спецслужби встановили, що приватна компанія планувала вивезти продукцію до Євросоюзу під виглядом інших видів деревини. Для цього до митної документації була внесена неправдива інформація. Авто, завантажене деревиною, затримали під час оформлення вантажу на посту "Черкаси-центральний" Київської митниці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
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