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СБУ затримала митників, які продавали дані про "євробляхерів"

"За грошову винагороду зловмисники передавали зацікавленим особам відомості про перетин кордону транспортними засобами на іноземній реєстрації та персональні дані водіїв"
Співробітники Служби безпеки викрили схему протиправного отримання та збуту інформації з обмеженим доступом з автоматизованих систем митниці ДФС України.
СБУ затримала митників, які продавали дані про "євробляхерів" Фото:СБУ

Встановлено, що інспектор Одеської митниці за посередництва двох мешканців Вінниці налагодив механізм отримання неправомірної вигоди за продаж інформації з обмеженим доступом, що зберігається та обробляється у автоматизованій системі митного оформлення "Інспектор-2006". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"За грошову винагороду зловмисники передавали зацікавленим особам відомості про перетин кордону транспортними засобами на іноземній реєстрації та персональні дані водіїв", - йдеться у повідомленні.

"Співробітники СБУ задокументували кілька фактів збуту зловмисниками службової інформації на загальну суму 30 тисяч гривень. Обох посередників правоохоронці затримали у Вінниці під час чергової спроби продажу даних", - повідомляє прес-служба.

Як наголошується, одночасно на робочому місці затримано державного інспектора.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією) та ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу та обрання міри запобіжних заходів.

Нагадаємо, що близько 300 активістів об'єднання "АвтоЄвроСили" - власників автомобілів на єврономерах перекрили рух уздовж вулиці Грушевського - від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. Частина активістів побилася з поліцією.

Додамо, що представники організації "АвтоЄвроСила" проводять акцію протесту під будівлею Верховної Ради. Власники автомобілів на європейській реєстрації вимагають продовження пільгового періоду для розмитнення авто.

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19 05 2019 16:21
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