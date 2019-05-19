СБУ затримала митників, які продавали дані про "євробляхерів"
Встановлено, що інспектор Одеської митниці за посередництва двох мешканців Вінниці налагодив механізм отримання неправомірної вигоди за продаж інформації з обмеженим доступом, що зберігається та обробляється у автоматизованій системі митного оформлення "Інспектор-2006". Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"За грошову винагороду зловмисники передавали зацікавленим особам відомості про перетин кордону транспортними засобами на іноземній реєстрації та персональні дані водіїв", - йдеться у повідомленні.
"Співробітники СБУ задокументували кілька фактів збуту зловмисниками службової інформації на загальну суму 30 тисяч гривень. Обох посередників правоохоронці затримали у Вінниці під час чергової спроби продажу даних", - повідомляє прес-служба.
Як наголошується, одночасно на робочому місці затримано державного інспектора.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією) та ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу та обрання міри запобіжних заходів.
Нагадаємо, що близько 300 активістів об'єднання "АвтоЄвроСили" - власників автомобілів на єврономерах перекрили рух уздовж вулиці Грушевського - від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. Частина активістів побилася з поліцією.
Додамо, що представники організації "АвтоЄвроСила" проводять акцію протесту під будівлею Верховної Ради. Власники автомобілів на європейській реєстрації вимагають продовження пільгового періоду для розмитнення авто.
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