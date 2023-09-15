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СБУ затримала нардепа Шуфрича

15 вересня 2023, 10:12
СБУ затримала нардепа Шуфрича
Служба Безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича в його будинку в селі Козин Київської області.

Наразі проходить більше 50 обшуків в справі нардепа. 

Про це Юрій Бутусов написав в Telegram-каналі.

"Шуфрич є фігурантом справи щодо російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та росії з метою поширення російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада", - йдеться в дописі. 

Бутусов додав, що йому довелось напередодні вторгнення вдарити Шуфрича на телеефірі саме з цієї причини. Він нагадав, що Шуфрич все ще є народним депутатом. 

Бутусов має нажію, що всі учасники мережі Сівковича будуть затримані за державну зраду.

На початку вересня Коломойський отримав підозру у шахрайстві.
ШуфричСБУ

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