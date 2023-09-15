СБУ затримала нардепа Шуфрича

Служба Безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича в його будинку в селі Козин Київської області.

Наразі проходить більше 50 обшуків в справі нардепа.

Про це Юрій Бутусов написав в Telegram-каналі.

"Шуфрич є фігурантом справи щодо російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та росії з метою поширення російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада", - йдеться в дописі.

Бутусов додав, що йому довелось напередодні вторгнення вдарити Шуфрича на телеефірі саме з цієї причини. Він нагадав, що Шуфрич все ще є народним депутатом.

Бутусов має нажію, що всі учасники мережі Сівковича будуть затримані за державну зраду.