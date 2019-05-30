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СБУ заявила про ризики дестабілізації енергосистеми з першого липня

Тимчасовий голова СБУ написав листа Гройсману і Парубію
Служба безпеки України заявила про ризики дестабілізації Об'єднаної енергосистеми України з 1 липня, коли збираються запустити вільний ринок електричної енергії.
СБУ заявила про ризики дестабілізації енергосистеми з першого липня Фото: shutterstock.com

Перший заступник голови СБУ Іван Баканов, який зараз тимчасово очолює відомство, звернувся з відповідним листом до голови Верховної Ради і прем'єр-міністра напередодні розгляду законопроектів про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії", йдеться у Facebook СБУ, повідомляє LB.ua.

Зазначимо, в липні 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону "Про ринок е/е", прийнятого в квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи за моделлю "єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, введення балансуючого ринку, ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку.

Західні партнери, в тому числі Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк, рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через неготовність важливих регуляторних норм і IT-систем.

За деякими оцінками, після запуску ринку в Україні може різко зрости ціна на електроенергію для населення.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.

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30 05 2019 18:14
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