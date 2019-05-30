СБУ заявила про ризики дестабілізації енергосистеми з першого липня
Перший заступник голови СБУ Іван Баканов, який зараз тимчасово очолює відомство, звернувся з відповідним листом до голови Верховної Ради і прем'єр-міністра напередодні розгляду законопроектів про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії", йдеться у Facebook СБУ, повідомляє LB.ua.
Зазначимо, в липні 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону "Про ринок е/е", прийнятого в квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи за моделлю "єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, введення балансуючого ринку, ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку.
Західні партнери, в тому числі Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк, рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через неготовність важливих регуляторних норм і IT-систем.
За деякими оцінками, після запуску ринку в Україні може різко зрости ціна на електроенергію для населення.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент