СБУ заявила про запобігання теракту в Запоріжжі
За даними спецслужби, бомба повинна була здетонувати після телефонного дзвінка, повідомляє LB.ua.
"Вибір місця був свідомий. Після закладання вибухівки зловмисник відправився в готель, де зупинився, маючи на меті активувати бомбу. Увімкнувши новини, він зрозумів, що НП не сталося, і повернувся на місце, щоб з'ясувати причину", - йдеться в повідомленні.
Чоловік, який планував вчинити вибух, прибув до Запоріжжя з Донецька. Його затримали.
За словами правоохоронців, вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - близько 10 метрів. На час розмінування були евакуйовані мешканці прилеглих будинків.
Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.
Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.
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