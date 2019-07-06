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СБУ заявила про запобігання теракту в Запоріжжі

Вибухівку заклали в сміттєвий бак біля дитячого майданчика
Служба безпеки України повідомила, що в Запоріжжі планували масштабний теракт у людному місці - зловмисники збиралися закласти вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика.
СБУ заявила про запобігання теракту в Запоріжжі Фото: СБУ

За даними спецслужби, бомба повинна була здетонувати після телефонного дзвінка, повідомляє LB.ua.

"Вибір місця був свідомий. Після закладання вибухівки зловмисник відправився в готель, де зупинився, маючи на меті активувати бомбу. Увімкнувши новини, він зрозумів, що НП не сталося, і повернувся на місце, щоб з'ясувати причину", - йдеться в повідомленні.

Чоловік, який планував вчинити вибух, прибув до Запоріжжя з Донецька. Його затримали.

За словами правоохоронців, вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - близько 10 метрів. На час розмінування були евакуйовані мешканці прилеглих будинків.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.

 
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07 06 2019 14:18
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