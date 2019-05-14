Сенатори США підготували санкції проти укладальників "Північного потоку-2"

Сенатори США підготували законопроект, який може ускладнити або навіть зірвати будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Згідно з документом, розробленим республіканцем Тедом Крузом і демократом Джин Шахін, санкції пропонують ввести проти європейських суден, які прокладають трубопровід, повідомляє журнал Foreign Policy з посиланням на копію законопроекту, інформує Deutsche Welle.

Обмеження, зокрема, будуть введені проти компаній, що беруть участь у прокладанні глибоководних трубопроводів для російських енергетичних проектів. Відзначають, що безпосередньою мішенню санкцій стануть судна, які укладають морські трубопроводи. "Ці судна використовують технологічні ноу-хау, які є в західних енергетичних компаній, але немає у Росії", - пояснили сенатори.

Експерт з євразійських енергетичних питань в Атлантичній раді Агнія Грігас зазначила, що "це одна з небагатьох галузей, де, по суті, "Газпрому" не вистачає технічних знань і технологій для будівництва трубопровідних проектів".

Високопоставлений республіканець, знайомий із законопроектом, у коментарі виданню розповів, що санкційний законопроект змодельований на основі попередніх санкцій США, які були спрямовані проти експорту іранської нафти. Згідно з ним, особи, які продовжують продавати або здавати в оренду судна, що використовуються для будівництва "Північного потоку-2", підлягають забороні на в'їзд у США, їх майно в США "заморожується".

Документ також передбачає низку обмежень для осіб, які надають фінансову, технічну або страхову підтримку таким суднам.

Старший науковий дослідник Центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті Річард Неф'ю вважає, що підготовлені санкції ускладнять будівництво "Північного-потоку-2", але навряд чи повністю його зупинять.

"Росіяни дуже чітко дали зрозуміти, що вони будуть продовжувати проект, незважаючи ні на що. Росія розробить власні технології в цій сфері, це лише питання часу", - сказав Неф'ю.

Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".