Сервіс рівня дипломатів стане доступним для звичайних пасажирів: "Укрзалізниця" починає тестування

У рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" почне тестувати пілотний сервіс на двох поїздах. У рамках проєкту надаватимуться такі послуги:

використовуватимуть мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів;

замість кускового мила для рук тестуватимуть піну в зручних автоматичних дозаторах;

встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;

у вбиральнях використовуватимуться одноразові накладки;

у вагони додали дозатори паперових рушників.

"У рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", – додали в компанії.

Такі пілотні вагони будуть у поїздах:

№75/76 Кривий Ріг — Київ

"Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).

Відгуки пасажирів збиратимуть за допомогою QR-кодів.