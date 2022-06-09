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Сервіс рівня дипломатів стане доступним для звичайних пасажирів: "Укрзалізниця" починає тестування

У рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся
Сервіс рівня дипломатів стане доступним для звичайних пасажирів: "Укрзалізниця" починає тестування УЗ
Про це повідомляє пресслужба компанії.
 
"Укрзалізниця" почне тестувати пілотний сервіс на двох поїздах. У рамках проєкту надаватимуться такі послуги:
 
  • використовуватимуть мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів;
  • замість кускового мила для рук тестуватимуть піну в зручних автоматичних дозаторах;
  • встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
  • у вбиральнях використовуватимуться одноразові накладки;
  • у вагони додали дозатори паперових рушників. 
 
"У рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", – додали в компанії.
 
Такі пілотні вагони будуть у поїздах:
 
№75/76 Кривий Ріг — Київ 
"Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).
Відгуки пасажирів збиратимуть за допомогою QR-кодів.
 
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06 09 2022 16:11
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