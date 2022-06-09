CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волоссяПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сервіс рівня дипломатів стане доступним для звичайних пасажирів: "Укрзалізниця" починає тестування
УЗ
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрзалізниця" почне тестувати пілотний сервіс на двох поїздах. У рамках проєкту надаватимуться такі послуги:
- використовуватимуть мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів;
- замість кускового мила для рук тестуватимуть піну в зручних автоматичних дозаторах;
- встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
- у вбиральнях використовуватимуться одноразові накладки;
- у вагони додали дозатори паперових рушників.
"У рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", – додали в компанії.
Такі пілотні вагони будуть у поїздах:
№75/76 Кривий Ріг — Київ
"Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).
Відгуки пасажирів збиратимуть за допомогою QR-кодів.
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06 09 2022 16:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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