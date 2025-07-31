Ще одна країна Європи готується до визнання Палестини

Лісабон сигналізує про готовність підтримати Палестину.

Прем’єр-міністр країни Луїш Монтенегру заявив сьогодні, 31 липня, що Португалія розгляне питання визнання палестинської держави на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

Про цепише The Guardian.

У заяві його офісу, зазначається, що уряд проконсультується з президентом країни та лідерами партій "з метою розгляду питання про визнання" у вересні.

Цей крок відбувається за кілька днів після того, як Португалія разом із багатьма іншими європейськими країнами, такими як Андорра, Фінляндія, Ірландія, Мальта та Словенія, підписала декларацію про такі наміри.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про намір уряду офіційно визнати Палестину як державу до вересня — напередодні Генеральної Асамблеї ООН. Його заява збігається з позицією Франції та Великої Британії, які вже заявляли про готовність визнати Палестину за певних умов. На сьогодні 146 країн визнали палестинську державу, зокрема Україна.