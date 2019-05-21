НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака своїм помічником.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще одним помічником Президента став кінопродюсер Єрмак
Андрій Єрмак – юрист-міжнародник, засновник і CEO "Міжнародна юридична компанія
Фото: з вільних джерел
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє "Укрінформ"
"Призначити Єрмака Андрія Борисовича помічником Президента України", - йдеться в тексті указу.
Андрій Єрмак – юрист-міжнародник, засновник і CEO "Міжнародна юридична компанія", що вже понад 20 років успішно працює у сфері захисту прав інтелектуальної власності та авторського права.
Крім того, Єрмак є засновником Garnet International Media Group і продюсером фільмів "Правило бою" та "Межа".
Нагадаємо, що один зі співзасновників "Кварталу 95" Сергій Шефір став першим помічником президента Володимира Зеленського.
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