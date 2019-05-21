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Ще одним помічником Президента став кінопродюсер Єрмак

Андрій Єрмак – юрист-міжнародник, засновник і CEO "Міжнародна юридична компанія
Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака своїм помічником.
Ще одним помічником Президента став кінопродюсер Єрмак Фото: з вільних джерел

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє "Укрінформ"

"Призначити Єрмака Андрія Борисовича помічником Президента України", - йдеться в тексті указу.

Андрій Єрмак – юрист-міжнародник, засновник і CEO "Міжнародна юридична компанія", що вже понад 20 років успішно працює у сфері захисту прав інтелектуальної власності та авторського права.

Крім того, Єрмак є засновником Garnet International Media Group і продюсером фільмів "Правило бою" та "Межа".

Нагадаємо, що один зі співзасновників "Кварталу 95" Сергій Шефір став першим помічником президента Володимира Зеленського.

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21 05 2019 21:52
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