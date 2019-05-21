Ще одним помічником Президента став кінопродюсер Єрмак

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака своїм помічником.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє "Укрінформ"

"Призначити Єрмака Андрія Борисовича помічником Президента України", - йдеться в тексті указу.

Андрій Єрмак – юрист-міжнародник, засновник і CEO "Міжнародна юридична компанія", що вже понад 20 років успішно працює у сфері захисту прав інтелектуальної власності та авторського права.

Крім того, Єрмак є засновником Garnet International Media Group і продюсером фільмів "Правило бою" та "Межа".

Нагадаємо, що один зі співзасновників "Кварталу 95" Сергій Шефір став першим помічником президента Володимира Зеленського.