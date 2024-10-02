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Схід України прогинається під удосконаленою тактикою рф, переважаючим вогневим потенціалом – WP

02 жовтня 2024, 12:19
Схід України прогинається під удосконаленою тактикою рф, переважаючим вогневим потенціалом – WP
У дузі сіл на південь від Покровська поля битв, які стояли в застійні два з половиною роки, демонструють більше руху, ніж будь-коли — на користь рф.

Війська рф через поліпшення тактики і переважаючої вогневої потужності останніми місяцями захоплюють територію в Донецькій області "зі швидкістю і агресією, небаченими з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році". 

Про це повідомляє журнал The Washington Post.

Журналісти пишуть, що того року бій визначався артилерійськими дуелями і так званими "м'ясними атаками" великих груп погано навчених російських мобілізованих солдатів. 

Проте тепер українські бійці повідомляють, що ворожі штурмові загони часто добре навчені та добре оснащені, і рухаються меншими групами. На деяких ділянках фронту кілька місяців тому російські війська штурмували оборону групами по 10-20 солдатів, а тепер використовують групи всього з чотирьох осіб:

"Така практика допомагає російським військам уникати спостереження, а їхнє розосередження ускладнює націлювання на них за допомогою безпілотників і артилерії".

ЗСУ також використовували цю тактику минулої осені, алое наразі ключовою відмінністю є те, що росія об'єднала цю концепцію зі своїми перевагами в боєприпасах і терпимістю до втрат, кажуть солдати. 

Нове комунікаційне обладнання також допомогло російським командирам краще організовувати напади, кажуть солдати, і підвищило ефективність атак безпілотників.

При цьому, хоча втрати ворога приголомшують, українські солдати кажуть, що росіяни мають достатньо чисельності, щоб підтримувати тиск.

"Вони не щадять людей... А в останньому місці, де ми працювали, є перехрестя, повністю всіяне тілами, і вони продовжують прибувати, тому що в них є наказ", - каже один із бійців, молодший лейтенант Віталій. - "Їх уже маса. Все чорне від трупів", - пише видання. 

Аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен вважає, що в південній частині Донеччини росіяни в серпні і вересні захопили близько 318 квадратних миль, близько 268 з яких було захоплено вздовж фронту між Бахмутом і Вугледаром. При цьому найбільші втрати території відбулися з середини серпня до середини вересня, сказав Паройнен, збігшись з українським вторгненням у Курську область рф.

Разом з тим, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики  Роб Лі каже, що найважливішим аспектом боротьби на цій ділянці донецького фронту може бути радше втрата військ, ніж території:

"І москва, і Київ зазнали важких втрат, і переможцем може стати та сторона, яка зможе протриматися довше".

Зранку ми писали, що армія рф, ймовірно, захопила Вугледар.

 

війна в Україні

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