Школярам з особливими освітніми потребами можуть продовжити навчання на два роки
Ідеться про учнів інклюзивних класів початкової і базової школи. На кожному з цих рівнів навчання може бути продовжено на 1 рік, повідомляє LB.ua.
"Одна з головних цілей реформи освіти - щоб кожен учень міг досягти максимального успіху під час навчання в зручному для нього темпі. Тому, якщо дитина з особливими освітніми потребами з певних причин не може засвоїти вчасно освітню програму, то тепер для неї є можливість продовжити навчання на 2 роки", - прокоментувала рішення міністр освіти Лілія Гриневич.
Питання збільшення тривалості навчання учневі буде вирішувати команда психолого-педагогічного супроводу, відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії, погодивши це з батьками або законними представниками дитини.
Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про реєстр сертифікатів педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн