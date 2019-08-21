Школярам з особливими освітніми потребами можуть продовжити навчання на два роки

Школярам з особливими освітніми потребами можуть продовжити тривалість навчання на 2 роки. Це передбачено змінами до постанови Кабінету Міністрів, які було ухвалено сьогодні, 21 серпня.

Ідеться про учнів інклюзивних класів початкової і базової школи. На кожному з цих рівнів навчання може бути продовжено на 1 рік, повідомляє LB.ua.

"Одна з головних цілей реформи освіти - щоб кожен учень міг досягти максимального успіху під час навчання в зручному для нього темпі. Тому, якщо дитина з особливими освітніми потребами з певних причин не може засвоїти вчасно освітню програму, то тепер для неї є можливість продовжити навчання на 2 роки", - прокоментувала рішення міністр освіти Лілія Гриневич.

Питання збільшення тривалості навчання учневі буде вирішувати команда психолого-педагогічного супроводу, відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії, погодивши це з батьками або законними представниками дитини.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про реєстр сертифікатів педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію.