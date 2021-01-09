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Шмигаль назвав доброю ознакою, коли бізнес стоїть у черзі по професіоналів

Наразі понад 200 закладів домовилися з більш ніж 1,5 тис. підприємств про дуальну освіту
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україні є запит на працівників із практичними навичками, які можна опанувати за дуальної освіти.
Шмигаль назвав доброю ознакою, коли бізнес стоїть у черзі по професіоналів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю Дениса Шмигаля.

"Ми хочемо сконцентрувати нашу увагу сьогодні на професійно-технічній освіті... Сьогодні є великий кадровий голод на ринку праці. І присутність тут сьогодні представника замовника, наявність дуальних договорів про дуальну освіту з бізнесом, коли бізнес стоїть у черзі по працівників, які вміють щось робити, - це добра ознака", - сказав Шмигаль під час урочистостей з нагоди Дня знань та початку нового навчального року в Київському вищому професійному училищі будівництва та дизайну в середу.

Прем'єр відзначив наявність запиту на працівників, які мають освіту і практичні навички, у зв'язку з чим дуальна освіта має велике значення.

За його словами, наразі понад 200 закладів домовилися з більш ніж 1,5 тис. підприємств про дуальну освіту.

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01 09 2021 10:01
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