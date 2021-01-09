Шмигаль назвав доброю ознакою, коли бізнес стоїть у черзі по професіоналів
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю Дениса Шмигаля.
"Ми хочемо сконцентрувати нашу увагу сьогодні на професійно-технічній освіті... Сьогодні є великий кадровий голод на ринку праці. І присутність тут сьогодні представника замовника, наявність дуальних договорів про дуальну освіту з бізнесом, коли бізнес стоїть у черзі по працівників, які вміють щось робити, - це добра ознака", - сказав Шмигаль під час урочистостей з нагоди Дня знань та початку нового навчального року в Київському вищому професійному училищі будівництва та дизайну в середу.
Прем'єр відзначив наявність запиту на працівників, які мають освіту і практичні навички, у зв'язку з чим дуальна освіта має велике значення.
За його словами, наразі понад 200 закладів домовилися з більш ніж 1,5 тис. підприємств про дуальну освіту.
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