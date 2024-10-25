Шольц – за посередництво Індії у врегулюванні війни в Україні

Берлін також виступає на підтримку територіальної недоторканності України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Нью-Делі висловився за політичне врегулювання у війні в Україні та підтримав посередництво Індії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Агресивна війна росії проти України торкається Німеччини та Індії у багатьох відношеннях. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", - заявив Шольц.

Він додав, що Німеччина вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, аби зробити внесок у політичне вирішення конфлікту".

Крім того, Берлін виступає на підтримку територіальної недоторканності України.

"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися. Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - сказав Шольц.

Вчора, 24 жовтня, ми писали, що Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО.