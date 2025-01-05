А вже у березні може відбутись зустріч путіна і трампа.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зустрітися з російським диктатором Володимиром путіним до парламентських виборів 23 лютого.

Про це заявив речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер в соцмережі X (Twitter).

"Потрібно бути готовими до сюрпризів виборчої кампанії. З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до москви або зустрінеться з путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди", - йдеться в дописі.

Кізеветтер додав, що зустріч новообраного президента США Дональда Трампа і путіна запланована на березень, тому "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".

"Україна не повинна бути об'єктом і жертвою. росія економічно і соціально по вуха у воді. Однак, Україна, яка знаходиться набагато вище по воді, повинна бути пристосована, а не росія! Всі переговори і домовленості, які зараз досягаються в цій ситуації, відбуваються за рахунок України і де-факто означають підкорення. Я не хочу бути більш зрозумілим тут. Ми не повинні мовчати і дозволяти так званим "нормандським угодам", які відбуваються за рахунок України, і не повинні приймати так звані "угоди". Ми також не повинні приймати так званих "московських зв'язкових" у свої ряди!", - сказав речник опозиційної німецької партії.

Днями ми також писали, що після інавгурації Трампа Зеленський планує з ним зустрітися.