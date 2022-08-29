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Шольц підтримує членство України, Молдови та Грузії в ЄС

У наші дні знову постає питання, де проходитиме майбутня розділова лінія між цією вільною Європою та неоімперською автократією
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського союзу, щоб у результаті включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.
Шольц підтримує членство України, Молдови та Грузії в ЄС Фото: wikipedia
Про це він заявив під час виступу у Карловому університеті у Празі, пише Spiegel.
 
У промові, під назвою "Європа - наше майбутнє", він сказав, що "ми повинні набагато сильніше використовувати вплив нашої об'єднаної Європи".
 
Шольц підкреслив прихильність Німеччини до розширення ЄС, наголосивши, що це відповідає інтересам Європейського Союзу.
 
"У наші дні знову постає питання, де проходитиме майбутня розділова лінія між цією вільною Європою та неоімперською автократією", — додав він.
 
Він також закликав країни ЄС "згуртувати лави, вирішити старі конфлікти та знайти нові рішення" і заявив, що Німеччина підтримуватиме Київ "стільки, скільки потрібно".
 
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29 08 2022 15:00
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