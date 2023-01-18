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Шольц веде переговори щодо танків для України з союзниками – ЗМІ

18 січня 2023, 08:14
Шольц веде переговори щодо танків для України з союзниками – ЗМІ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків в Україну, але попередив, що будь-які заяви мають бути зроблені в унісон з іншими.

Про це повідомляє Bloomberg.

На Шольца чинять тиск союзники, вимагаючи відправити важкі бойові танки "Леопард" німецького виробництва до Києва у разі активізації бойових дій навесні. Канцлера критикували за обережність, оскільки він утримувався від постачання важкого озброєння, стверджуючи, що це може спровокувати президента росії путіна на ескалацію конфлікту в Україні.

На початку цього місяця канцлер отримав деякий перепочинок, уклавши угоду про відправку 40 бойових машин Marder і системи ППО Patriot до України в рамках спільної заяви зі США, проте заклики до постачання потужніших танків Leopard продовжуються.

"Ми підтримуємо Україну стільки, скільки необхідно, всіма засобами, які ми можемо використати", - сказав Шольц, додавши, що мета полягає в тому, щоб "уникнути війни між росією та Організацією Північноатлантичного договору".

Великобританія в суботу стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки на Україну, і європейські чиновники, які мають справу з Берліном, заявили, що очікують, що Німеччина наслідуватиме цей приклад у найближчому майбутньому. Очікується, що уряд ухвалить рішення щодо танків напередодні зустрічі старших посадових осіб оборонних відомств союзних країн у п'ятницю на американській авіабазі в Рамштайні, Німеччина.

Шольц підкреслив, що росія має вивести свої війська з України, щоб переговори могли відбутися, і що Німеччина підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно.

"Я дуже радий, що український президент готовий до миру. росія має зробити дещо, до чого вона, наскільки ми бачимо, не готова, а саме вивести війська – ми цього чекаємо", - сказав Шольц.

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