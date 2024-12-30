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ПОЛІТИКА

Шольц закликав до розслідування авіакатастрофи в Актау, пов'язуючи трагедію з війною росії

30 грудня 2024, 19:59
Шольц закликав до розслідування авіакатастрофи в Актау, пов'язуючи трагедію з війною росії
Олаф Шольц
"Наші думки - з сім'ями загиблих".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на авіатрощу в Актау заявивши, що війна росії проти України зачіпає все більше невинних людей.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Жорстока війна росії проти України зачіпає все більше і більше невинних людей - навіть за межами України. Про це свідчить авіакатастрофа в Актау, яка має бути повністю розслідувана. Ми думаємо про сім'ї загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", – зазначив глава німецького уряду.

Нагадаємо, вранці 25 грудня неподалік казахстанського міста Актау сталася авіакатастрофа, у якій загинули 38 пасажирів. Літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines виконував рейс із Баку до російського міста Грозний. На борту перебували 67 людей.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який впав на території Казахстану, був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби та обстріляний із землі. Внаслідок останнього було суттєво пошкоджено хвостову частину літака.

авіакатастрофаКазахстанОлаф Шольц

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