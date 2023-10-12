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ПОЛІТИКА

Шольц звинувачує Іран у нападі Хамас на Ізраїль

12 жовтня 2023, 12:44
Шольц звинувачує Іран у нападі Хамас на Ізраїль
Фото: Главком
Без підтримки Ірану напад на Ізраїль навряд чи був би можливим, про це Олаф Шольц заявив у своїй урядовій заяві. Хамас планується заборонити діяти в Німеччині.

Через п’ять днів після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль канцлер Німеччини Олаф Шольц поклав на Іран частину відповідальності за атаку.

Про це Шольц сказав під час виступу в Бундестазі в четвер, пише Spiegel

"Поки що у нас немає переконливих доказів того, що Іран конкретно й оперативно підтримував цю боягузливу атаку Хамас", — сказав Шольц.

"Але всім нам ясно: без підтримки Ірану протягом останніх кількох років Хамас не зміг би здійснити ці безпрецедентні напади на територію Ізраїлю", — додав він.

Шольц запевнив, що федеральний уряд наполегливо працює над звільненням заручників, викрадених Хамас.

"Ми боїмося, що Хамас продовжуватиме використовувати їх як живий щит у наступні кілька тижнів. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити звільнення всіх заручників — у тісній координації з Ізраїлем і з дотриманням необхідної конфіденційності", — сказав Шольц.

Він також пообіцяв Ізраїлю практичну підтримку. 

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.

Міноборони Ізраїлю тоді повідомило про набір резервістів. Глава відомства Йоав Галант закликав усіх бути готовими до тривалих бойових дій. За кілька годин прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна перебуває "у стані війни та переможе". У свою чергу, Цахал анонсував, що скоро "обрушить всю свою силу на Сектор Гази". Армія отримала наказ повністю заблокувати цю територію. За словами Нетаньягу, буде необхідна тривала і потужна кампанія. Із тих пір Ізраїль регулярно завдає ударів по палестинських об'єктах.

ІранШольцХамас: Ізраїль

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