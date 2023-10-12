Шольц звинувачує Іран у нападі Хамас на Ізраїль
Через п’ять днів після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль канцлер Німеччини Олаф Шольц поклав на Іран частину відповідальності за атаку.
Про це Шольц сказав під час виступу в Бундестазі в четвер, пише Spiegel.
"Поки що у нас немає переконливих доказів того, що Іран конкретно й оперативно підтримував цю боягузливу атаку Хамас", — сказав Шольц.
"Але всім нам ясно: без підтримки Ірану протягом останніх кількох років Хамас не зміг би здійснити ці безпрецедентні напади на територію Ізраїлю", — додав він.
Шольц запевнив, що федеральний уряд наполегливо працює над звільненням заручників, викрадених Хамас.
"Ми боїмося, що Хамас продовжуватиме використовувати їх як живий щит у наступні кілька тижнів. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити звільнення всіх заручників — у тісній координації з Ізраїлем і з дотриманням необхідної конфіденційності", — сказав Шольц.
Він також пообіцяв Ізраїлю практичну підтримку.
Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.
Міноборони Ізраїлю тоді повідомило про набір резервістів. Глава відомства Йоав Галант закликав усіх бути готовими до тривалих бойових дій. За кілька годин прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна перебуває "у стані війни та переможе". У свою чергу, Цахал анонсував, що скоро "обрушить всю свою силу на Сектор Гази". Армія отримала наказ повністю заблокувати цю територію. За словами Нетаньягу, буде необхідна тривала і потужна кампанія. Із тих пір Ізраїль регулярно завдає ударів по палестинських об'єктах.