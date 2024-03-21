Депутат Шотландської національної партії Стюарт Макдональд закликав міністрів підтримати "шотландсько-українську схему оборонної підтримки", щоб допомогти у боротьбі з росією.

Про це пише британська газета The Times.

Влада Шотландії має підтримати оборонний сектор і виробництво зброї в країні для допомоги Україні.

Британський депутат закликав міністрів у Холіруді відігравати активнішу роль у підтримці внутрішнього оборонного сектору Шотландії.

Він також вважає за потрібне підвищувати кваліфікацію і збільшувати внесок у загальні зусилля Заходу з підтримки України.

Депутат сказав, що має бути створено схему підтримки оборони Шотландії та України, щоб шотландський уряд міг працювати з промисловістю, коледжами, університетами та урядом Британії над визначенням програм, які могли б допомогти в боротьбі проти російського вторгнення.

"Така схема могла б також вивчити можливість створення нових партнерських можливостей для підтримки вітчизняного оборонного сектору за рахунок інвестицій у навички, учнівство, дослідження та розробки", - додав Стюарт Макдональд.

Раніше ми повідомляли, що через Шотландію Канада доставляє вантажі Україні.

Так, з 2022-го року три канадські тактичні вантажні літаки CC-130J "Геркулес”"разом із 60 військовослужбовцями Збройних силКанади здійснюють спеціальну операцію із бази в Прествіку, Шотландія. Підрозділ уже доставив більше 15 млн фунтів допомоги Україні від Канади й наших союзників та партнерів.