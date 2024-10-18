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Штаб Гарріс змінює стратегію через можливий успіх Трампа – Reuters

18 жовтня 2024, 12:04
Штаб Гарріс змінює стратегію через можливий успіх Трампа – Reuters
Гарріс посилила нападки на свого опонента Дональда Трампа.

Віце-президент США Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії, аби залучити на свій бік більше чоловіків і республіканців. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Видання пише, що зміна стратегії пов'язана із зростаючою стурбованістю демокритчної партії щодо опитувань, які показують, що кандидат від Республіканської партії має значні успіхи.

Опитування громадської думки і за внутрішніми передвиборними опитуваннями демонструє, що Гарріс статистично перебуває в рівних умовах у ключових штатах із Трампом.

Reuters також повідомило, що це розчаровуючий момент для стрімкої кампанії, яка почалася з:

  • величезного стрибка ентузіазму і грошових коштів, коли Гарріс змінила кандидата в президенти чинного главу держави Джо Байдена в липні;

  • організації потужного з'їзду Демократичної партії;

  • проголошення Гарріс переможницею за результатами її єдиних дебатів із Трампом.

Радника Демпартії сказав, що після кількох тижнів зосередження на політиці та спроб самоствердитись на національній сцені, Гарріс повертається до своєї прокурорської позиції. Тобто вона сподівається продемонструвати силу виборцям, яких може привабити імідж сильного лідера Трампа.

Так, в понеділок, на своєму мітингу в Ері, кандидат від демократів пішла на рідкісний крок, показавши уривки висловлювань республіканця про "ворога всередині" Америки. Метою було підкреслити свій аргумент про те, що Трамп становить загрозу для країни.

Також цього тижня Гарріс зустрілася з Шарламаном Та Гоком, щоб звернутися до чорношкірих чоловіків. Потім дала конфронтаційне інтерв'ю Fox News, щоб звернутися до консерваторів.

Агентство додає, що згідно з опитуваннями Reuters та Ipsos, на національному рівні перевага Гаріс над Трампом скоротилася з 7% до 3% наприкінці вересня. Ще більше тривогу у демократів викликає той факт, що обидва кандидати рівні в семи ключових штатах, що вагаються, які і визначать результат гонки.

До виборів в сша лишилось трохи більше двох тижнів, вони мають відбутись 5-го листопада.

 
Вибори в СШАКамала Гарріс

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