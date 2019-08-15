Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Волонтери InfoNapalm: Штаб ООС занижує кількість обстрілів на 30-80%, - ІНФОГРАФІКА

Дані спостерігачів СММ ОБСЄ істотно відрізняються від офіційної статистики
Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InfoNapalm заявили про заниження кількості обстрілів в зоні ООС в звітах українських військових.
Волонтери InfoNapalm: Штаб ООС занижує кількість обстрілів на 30-80%, - ІНФОГРАФІКА Фото: facebook.com/generalpoltorak

Відповідну заяву опубліковано на сайті групи.

Згідно з даними волонетров, в штабі ООС занижували кількість обстрілів на 80%, і тільки після початку розслідування і отримання суспільного резонансу різниця між даними штабу і спостерігачів СММ ОБСЄ скоротилася до 30%.

Навіть в ті дні "хлібного перемир'я", коли ООС повідомляла про повну тишу на лінії розмежування, спостерігачі ОБСЄ фіксували від двох до шести обстрілів.

За період з 28 липня по 4 серпня в штабі ООС подали дані про обстріл бойовиків на 32% менші, ніж СММ ОБСЄ. За третій тиждень "перемир'я" в період з 5 по 11 серпня українські військові знову подали статистику, яка на 31% відрізнялася від даних ОБСЄ.

"Таке тривале заниження даних про обстріл виглядає як бажання видати бажане "перемир'я" за дійсне", - відзначили волонтери InformNapalm. У співтоваристві підготували інфографіку по обстрілу на Донбасі від ОБСЄ і ООС.

Нагадаємо, що "хлібне перемир'я" було оголошено 21 липня безстроково, протягом першого тижня, за даними штабу ООС, бойовики здійснили тільки три обстріли, потім кількість порушень режиму тиші почала поступово збільшуватися.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2019 19:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.