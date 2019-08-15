Волонтери InfoNapalm: Штаб ООС занижує кількість обстрілів на 30-80%, - ІНФОГРАФІКА

Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InfoNapalm заявили про заниження кількості обстрілів в зоні ООС в звітах українських військових.

Відповідну заяву опубліковано на сайті групи.

Згідно з даними волонетров, в штабі ООС занижували кількість обстрілів на 80%, і тільки після початку розслідування і отримання суспільного резонансу різниця між даними штабу і спостерігачів СММ ОБСЄ скоротилася до 30%.

Навіть в ті дні "хлібного перемир'я", коли ООС повідомляла про повну тишу на лінії розмежування, спостерігачі ОБСЄ фіксували від двох до шести обстрілів.

За період з 28 липня по 4 серпня в штабі ООС подали дані про обстріл бойовиків на 32% менші, ніж СММ ОБСЄ. За третій тиждень "перемир'я" в період з 5 по 11 серпня українські військові знову подали статистику, яка на 31% відрізнялася від даних ОБСЄ.

"Таке тривале заниження даних про обстріл виглядає як бажання видати бажане "перемир'я" за дійсне", - відзначили волонтери InformNapalm. У співтоваристві підготували інфографіку по обстрілу на Донбасі від ОБСЄ і ООС.

Нагадаємо, що "хлібне перемир'я" було оголошено 21 липня безстроково, протягом першого тижня, за даними штабу ООС, бойовики здійснили тільки три обстріли, потім кількість порушень режиму тиші почала поступово збільшуватися.