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В зоні проведення ООС зафіксовано вісім обстрілів з початку доби

Інформації про втрати на цю мить немає
Протягом доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В зоні проведення ООС зафіксовано вісім обстрілів з початку доби Фото: ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів: в районі Талаківки, Водяного, Гнутового, Новогнатівки, Новотроїцького та Красногорівки, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогнева активність противника не зафіксована.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом особам, які вербували і готували дітей до бойових дій на окупованому Донбасі.

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