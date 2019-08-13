В зоні проведення ООС зафіксовано вісім обстрілів з початку доби Інформації про втрати на цю мить немає

Протягом доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Фото: ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів: в районі Талаківки, Водяного, Гнутового, Новогнатівки, Новотроїцького та Красногорівки, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогнева активність противника не зафіксована. Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом особам, які вербували і готували дітей до бойових дій на окупованому Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію