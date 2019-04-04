Штаб Зеленського ще не узгодив позицію щодо формату дебатів

"Деталі якраз тільки зараз будуть узгоджуватися"

Команда кандидата на посаду Президента Володимира Зеленського поки що не узгодила деталі проведення дебатів на НСК "Олімпійський" перед другим туром президентських виборів.

"Вчора був тільки виклик. Сьогодні ми отримали реакцію, значить деталі якраз тільки зараз будуть узгоджуватися", - зазначили у прес-службі, повідомляє "Укрінформ".

Водночас там підкреслили, що є попередні плани і технічні домовленості. Також у прес-службі запевнили, що знають про постанову Центральної виборчої комісії №472, яка встановлює порядок проведення Національною суспільною телерадіокомпанією України передвиборних теледебатів, що, відповідно, мають проходити в студії (кімнаті) НСТУ.

Після отримання відповіді Петра Порошенка у штабі формулюють офіційну позицію щодо бачення проведення дебатів, зазначили в прес-службі Зеленського.

Додамо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення.

Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

На Facebook-сторінці ЗеКоманди також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви Зеленського.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Також, Євген Радченко, заступник голови ЦВК заявив, що запропоновані кандидатами на пост Президента дебати на НСК “Олімпійський” можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними Законом “Про вибори Президента України” теледебатами.