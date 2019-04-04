Штаб Зеленського ще не узгодив позицію щодо формату дебатів
"Вчора був тільки виклик. Сьогодні ми отримали реакцію, значить деталі якраз тільки зараз будуть узгоджуватися", - зазначили у прес-службі, повідомляє "Укрінформ".
Водночас там підкреслили, що є попередні плани і технічні домовленості. Також у прес-службі запевнили, що знають про постанову Центральної виборчої комісії №472, яка встановлює порядок проведення Національною суспільною телерадіокомпанією України передвиборних теледебатів, що, відповідно, мають проходити в студії (кімнаті) НСТУ.
Після отримання відповіді Петра Порошенка у штабі формулюють офіційну позицію щодо бачення проведення дебатів, зазначили в прес-службі Зеленського.
Додамо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення.
Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
На Facebook-сторінці ЗеКоманди також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви Зеленського.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
Також, Євген Радченко, заступник голови ЦВК заявив, що запропоновані кандидатами на пост Президента дебати на НСК “Олімпійський” можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними Законом “Про вибори Президента України” теледебатами.
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