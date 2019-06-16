Штат Нью-Йорк заборонив відмовлятися від щеплень із релігійних міркувань

Уряд штату Нью-Йорк проголосував за заборону можливості відмовитися від щеплень із релігійних причин.

Закон набув чинності негайно після прийняття 13 червня, але у невакцинованих школярів є 30 днів на проведення всіх необхідних процедур після початку навчального року, повідомляє "Громадське".

Таким чином, Нью-Йорк став п’ятим штатом США, який ввів заборону на відмову від вакцинації із релігійних причин, приєднавшись до Каліфорнії, Західній Вірджинії, Міссісіпі і штату Мен. Закон введений на тлі найбільшого за 27 років спалаху захворювань на кір. Від початку 2019 року зареєстровано вже близько 700 випадків, багато з яких торкнулися ортодоксального єврейського співтовариства в Нью-Йорку.

У США вимоги, що стосуються вакцинації дітей, регулюються на рівні штату. Це стосується як необхідних щеплень, так і можливих винятків, відповідно до яких батьки можуть відмовитися від процедури. Так, у всіх 50 штатах відмовитися від певної вакцинації можна з медичних причин (наприклад, при наявності алергії на певний компонент препарату), а ось із філософських і особистих причин - тільки у 16 років.

Незважаючи на те, що численні дослідження, які говорять про відсутність зв’язку між вакцинацією і аутизмом, відмова від щеплень стає в останні роки дедалі популярнішою і навіть увійшла до списку глобальних загроз людству Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, що у приватних клініках, пологових будинках, а також у лікарів, які працюють як фізичні особи підприємці, щеплення робитимуть безкоштовно.