У приватних клініках та пологових щеплення робитимуть безкоштовно

У приватних клініках, пологових будинках, а також у лікарів, які працюють як фізичні особи підприємці, щеплення робитимуть безкоштовно.

Перші закуплені за кошти держбюджету вакцини надійдуть приватним медзакладам та лікарям-ФОП вже на початку літа. Однак препарати від держави отримають лише ті приватні клініки та фахівці, які уклали договір з Національною службою здоров’я України. Про те, чи уклав заклад договір, можна дізнатися за посиланням. Про це повідомляє МОЗ.

Крім того, перші необхідні новонародженим вакцини спрямують і до приватних пологових будинків.

Отримувати безкоштовні вакцини клініки заклади будуть згідно з Календарем щеплень.

Аби отримати безкоштовну вакцинацію за Календарем щеплень у приватній клініці чи у лікаря-ФОП, необхідно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Для вакцинування у приватних пологових будинках декларація не потрібна.

Усе це означає, що розподіл вакцини, яку закуповує держава, відбуватиметься за принципом "за дитиною", а не "за закладом", як це було досі.

Додамо, понад 50 громадських організацій звернулися до кандидата у президенти України Володимира Зеленського з проханням роз’яснити свою позицію щодо медичної реформи, яку зараз впроваджує Міністерство охорони здоров’я.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився визнати медичну реформу успішною.

Уляна Супрун пообіцяла, що Зеленський не зупинить зміни в охороні здоров'я.