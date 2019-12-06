Штати розглядають санкції проти Nord Stream 2, - Трамп
"Це одне з питань, які ми розглядаємо", - відповів президент США на прохання прокоментувати можливі санкції проти російського проекту "Північний потік-2", - сказав Трамп під час зустрічі з президентом Польщі в Білому домі, повідомляє "Укрінформ".
У цьому зв'язку він зауважив, що Росія поставляє значну частину своїх енергоносіїв до Німеччини.
"Отже, як це зробити? Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує від Німеччини мільярди й мільярди доларів", - зазначив Трамп.
Водночас, він підкреслив, що "Сполучені Штати мають величезні можливості поставок скрапленого газу в Європу, і багато європейських країн хочуть отримувати його".
Президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом у Сполучених Штатах. У середу він мав зустріч з президентом США у Білому домі.
Нагадаємо, що Рада ЄС затвердила оновлену газову директиву проти "Північного потоку-2".
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