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ПОЛІТИКА

Штайнмаєр закликає Китай вплинути на росію заради миру в Україні

19 червня 2023, 20:06
Штайнмаєр закликає Китай вплинути на росію заради миру в Україні
штайнмаєр
Президент Штайнмаєр наголосив, що Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав прем'єр-міністра Китаю вплинути на росію для завершення війни в Україні. Китайський прем'єр сьогодні розпочав свій візит до Німеччини.

Про це повідомляє  Web.de.

Штайнмаєр під час зустрічі з китайським прем'єром закликав його "використовувати свою глобальну політичну вагу і свій вплив на росію для досягнення справедливого миру" у війні в Україні.

Також обговорювали відносини Китаю зі США. Штайнмаєр наголосив на "особливому значенні відносин між двома країнами для глобальної безпеки та співпраці". Відповідно, федеральний президент "сприяв зміцненню каналів зв'язку між двома країнами".

Раніше повідомлялось, що Китай запевнив США, що не надаватиме летальної допомоги росії.

КитайНімеччинавійна в Україні

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