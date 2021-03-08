Штрафи за порушення габаритно-вагових вимог до авто зростуть - підписано закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження адмінвідповідальності за порушення у сфері габаритно-вагового контролю, який Рада ухвалила 29 червня цього року.

Про це повідомляє Офіс президента, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що закон має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, покращення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП і збереження життя і здоров’я людей.

"Зокрема, закон запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі", - пояснили в ОП.

Крім цього, закон запроваджує штрафи для водіїв транспортних засобів за невиконання вимог про зупинку від представників Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної чи іншого документа.

У пояснювальній записці йдеться про накладення штрафу у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (54 тис грн) - за порушення, допущені при заповненні вантажовідправником товаро-транспортної накладної або інших передбачених законодавством документів на вантаж, а також - за відмову від габаритно-вагового контролю.

Читайте також: Ціни на морські перевезення злетіли до максимуму за 11 років