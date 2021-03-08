Штрафи за порушення габаритно-вагових вимог до авто зростуть - підписано закон
Про це повідомляє Офіс президента, зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що закон має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, покращення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП і збереження життя і здоров’я людей.
"Зокрема, закон запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі", - пояснили в ОП.
Крім цього, закон запроваджує штрафи для водіїв транспортних засобів за невиконання вимог про зупинку від представників Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної чи іншого документа.
У пояснювальній записці йдеться про накладення штрафу у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (54 тис грн) - за порушення, допущені при заповненні вантажовідправником товаро-транспортної накладної або інших передбачених законодавством документів на вантаж, а також - за відмову від габаритно-вагового контролю.
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