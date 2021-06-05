Ціни на морські перевезення злетіли до максимуму за 11 років
Значення індикатора 6 травня досягло 3157 пунктів, збільшившись за останній місяць більш ніж на 50%, повідомляє "Економічна правда".
Експерти обумовлюють це підвищенням попиту на сировину по всьому світу і деякою нестачею суден, пише Montel News.
"Незалежно від сектора - залізна руда, вугілля або навіть зерно - всюди ми спостерігаємо дуже сильні рухи, - сказав аналітик одного з великих суднових брокерів. - Крім того, багато товарів йдуть дрібними партіями, наприклад, пиломатеріали вперше за багато років відправляються зі Скандинавії в США".
Він також зазначив зниження ефективності роботи в деяких портах, через що, наприклад, затримки з розвантаженням вугілля в Індонезії досягають шести тижнів.
"Попит на більшість сировинних товарів стрімко зростає плюс дорожчає нафта, а навколо багато дешевих грошей", - заявив сировинний аналітик, вказавши на "оптимістичні настрої" на ринках.
Представники Arrow Shipbroking Group зазначають, що "рекордні ціни на сировину і сильні фундаментальні фактори не припускають ніяких ознак" ослаблення попиту.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" розширює географію контейнерних перевезень. "Укрзалізниця" завершує переговори щодо підписання договорів про контейнерні перевезення у Європу та Азію, на фінальному етапі - переговори щодо підписання довгострокових угод про надання послуг з компаніями DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany.
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