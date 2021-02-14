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Штучний інтелект здатний навчитися маніпулювати людьми для власної вигоди

Це стосується і рішень щодо обміну/надання коштів
Штучний інтелект здатний навчитися розпізнавати вразливі місця у звичках та поведінці людини та використовувати їх, щоб впливати на її рішення.
Штучний інтелект здатний навчитися маніпулювати людьми для власної вигоди Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це йдеться у дослідженні, результати якого опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Як зазначається, протягом експерименту машина вчилася на відповідях живих учасників та виявляла вразливі місця в тому, як вони приймають рішення. В результаті машина навчилася скеровувати учасників дослідження до певних дій.

Загалом дослідники здійснили кілька експериментів.

У першому учасники натискали на червоні або сині поля. Штучний інтелект при цьому вивчав шаблони вибору людей та намагався змусити їх зробити конкретний вибір. У цьому випадку машині вдавалося це зробити у 70% випадків.

У другому експерименті учасники мали дивитися на екран та натискати кнопку, коли їм показують певний символ (наприклад, помаранчевий трикутник), й не натискати її, коли показують інший символ (наприклад, синє коло). В цьому випадку машина вирішила організувати таку послідовність символів, щоб учасники робили більше помилок. Це переважно вдавалося - люди помилялися на 25% частіше.

Третій експеримент складався з кількох раундів, де учасник відігравав роль інвестора, який передає кошти адміністратору (ним був штучний інтелект - ред.). Потім машина повертала певну суму людині, а та вирішувала, скільки грошей вкласти в наступний раунд. Машина зі свого боку намагалася притримати якнайбільше грошей, а потім, в іншому раунді, розподілити їх справедливо між собою та інвестором. Штучному інтелекту вдавалося досягати успіху в обох випадках.

Нагадаємо, що штучний інтелект вперше допоміг пілоту США під час "ракетного удару"

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14 02 2021 14:24
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