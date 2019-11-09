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Шумахер опритомнів, - ЗМІ

Експілот перебуває в паризькій клініці
7-разовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер, який з понеділка перебуває в паризькій клініці імені Жоржа Помпіду, опритомнів.
Шумахер опритомнів, - ЗМІ Міхаель Шумахер. Фото: AFP

"Я доглядаю за Міхаелем. І можу запевнити вас, що він притомний", - заявила одна з медсестер клініки, інформує Le Parisien, посилаючись на джерело з відділення серцево-судинної хірургії.

Шумахер проходить курс лікування пересадкою стовбурових клітин за методикою французького кардіохірурга Філіпа Менаше.

У клініці офіційно не підтверджують інформацію про надходження до них німецького гонщика, зазначає видання.

Однак Le Parisien стверджує, що вчора його відвідав колишній бос команди Ferrari Жан Тодт. Президент FIA пробув у Міхаеля 45 хвилин.

Втім із того факту, що Шумахер притомний, неможливо зробити якісь висновки про його стан здоров'я.

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11 09 2019 16:42
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