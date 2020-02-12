Син Міхаеля Шумахера вже наступного року дебютує на "Формулі-1"

У нинішньому сезоні Шумахер-молодший лідирує в особистому заліку чемпіонату "Формули-2"

Син німецького автогонника Міхаеля Шумахера Мік Шумахер став пілотом "Формули-1" від команди Haas. 21-річний автогонник дебютує вже наступного сезону на Чемпіонаті світу з автоперегонів.

Про це повідомили на сайті американської команди Haas, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що Мік Шумахер підписав багаторічний контракт, зокрема і для змагань у межах нового складу пілотів Haas на Чемпіонаті світу "Формули-1" у 2021 році. Скільки саме триватиме цей контракт наразі невідомо.

Зараз Мік Шумахер почав підготовку у якості штатного пілота команди та вже 11 грудня виступить за Haas в першій сесії вільних заїздів Гран-прі Абу-Дабі. Цей етап стане останнім в нинішньому сезоні "Формули-1".

Після завершення сезону хлопець візьме участь у молодіжних тестах, які відбудуться на трасі Яс-Маріна 15 грудня.

У нинішньому сезоні Шумахер-молодший лідирує в особистому заліку чемпіонату "Формули-2" (другого дивізіону світового автоспорту).

У 2018 році Мік Шумахер виграв європейський чемпіонат "Формули-3", а до цього він з 2015 року брав участь в перегонах "Формули-4".

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