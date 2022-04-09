Ферстаппен виграв гран-прі Нідерландів-2022 на Формулі 1

Рассел став другим, Леклер - третім.

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У неділю, 4 вересня, на автодромі "Зандворт" відбулися 15-ті перегони Формули-1 сезону-2022 – Гран-прі Нідерландів, повідомляє Укрінформ. Гонка 1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 72 кола 2. Джордж Рассел ("Мерседес") +4,071 3. Шарль Леклер ("Феррарі") +10,929 4. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +13,016 5. Серхіо Перес ("Ред Булл") +18,168 6. Фернандо Алонсо ("Альпін") +18,754 7. Ландо Норріс ("Макларен") +19,306 8. Карлос Сайнс ("Феррарі") +20,916 9. Естебан Вікон ("Альпін") +21,117 10. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +22,459

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