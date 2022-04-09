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Ферстаппен виграв гран-прі Нідерландів-2022 на Формулі 1

Рассел став другим, Леклер - третім.
Ферстаппен виграв гран-прі Нідерландів-2022 на Формулі 1 Фото: Getty Images
У неділю, 4 вересня, на автодромі "Зандворт" відбулися 15-ті перегони Формули-1 сезону-2022 – Гран-прі Нідерландів, повідомляє Укрінформ.
 
Гонка
 
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 72 кола
 
2. Джордж Рассел ("Мерседес") +4,071
 
3. Шарль Леклер ("Феррарі") +10,929
 
4. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +13,016
 
5. Серхіо Перес ("Ред Булл") +18,168
 
6. Фернандо Алонсо ("Альпін") +18,754
 
7. Ландо Норріс ("Макларен") +19,306
 
8. Карлос Сайнс ("Феррарі") +20,916
 
9. Естебан Вікон ("Альпін") +21,117
 
10. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +22,459
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04 09 2022 18:43
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