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Ферстаппен виграв гран-прі Нідерландів-2022 на Формулі 1
Фото: Getty Images
У неділю, 4 вересня, на автодромі "Зандворт" відбулися 15-ті перегони Формули-1 сезону-2022 – Гран-прі Нідерландів, повідомляє Укрінформ.
Гонка
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 72 кола
2. Джордж Рассел ("Мерседес") +4,071
3. Шарль Леклер ("Феррарі") +10,929
4. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +13,016
5. Серхіо Перес ("Ред Булл") +18,168
6. Фернандо Алонсо ("Альпін") +18,754
7. Ландо Норріс ("Макларен") +19,306
8. Карлос Сайнс ("Феррарі") +20,916
9. Естебан Вікон ("Альпін") +21,117
10. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +22,459
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04 09 2022 18:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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