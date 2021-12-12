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Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Абу-Дабі і став переможцем чемпіонату

Голландський пілот виграв 10-у гонку в сезоні та вперше став чемпіоном.
Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Абу-Дабі і став переможцем чемпіонату Фото: twitter.com/F1
Переможцем останнього 22-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Абу-Дабі (ОАЕ) став пілот команди «Ред Булл» Макс Ферстаппен, повідомляє Укрінформ.
 
 
Гонку на трасі Яс Маріна виграв Ферстаппен, який лише на останньому колі обійшов Льюїса Гемілтона. Голландець зумів виграти завдяки додатковим піт-стопам та машині безпеки на останніх колах.
 
Льюїс Гемілтон («Мерседес») завершив гонку на другому місці. Карлос Сайнс («Феррарі») приїхав третім. В топ-5 також фінішували Валттері Боттас («Мерседес») і Юкі Цунода («Альфа Таурі»).
 
В загальному заліку Ферстаппен обійшов Гемілтона. У Ферстаппена стало 395.5 очок, а у Гемілтона – 387.5.
 
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12 12 2021 16:55
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