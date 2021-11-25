Українська біатлоністка Блашко виграла "бронзу" у першій гонці сезону Програму першого етапу Кубка IBU о 15.00 продовжить чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами

Жіноча спринтерська гонка на етапі Кубка IBU у шведському Ідре відкрили біатлонний сезон-2021/22.

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