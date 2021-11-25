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Українська біатлоністка Блашко виграла "бронзу" у першій гонці сезону

Програму першого етапу Кубка IBU о 15.00 продовжить чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами
Жіноча спринтерська гонка на етапі Кубка IBU у шведському Ідре відкрили біатлонний сезон-2021/22.
До перших призерів потрапила українка Дар'я Блашко, яка подолала дистанцію 7,5 км з третім результатом, вигравши бронзову медаль, передає Укрінформ.
 
Перемогла німкеня Маріон Візенсартер, якій Блашко поступилася 3,1 секунди. Другою стала француженка Каролін Коломбо із відставанням від лідера 0,5 секунди.
 
Програму першого етапу Кубка IBU о 15.00 продовжить чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами.
 
27 листопада у шведському Естерсунді відбудуться стартові гонки Кубка світу. Біатлоністи змагатимуться в індивідуальних гонках.
 
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25 11 2021 16:38
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