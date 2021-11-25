СПОРТ НОВИНИЖіноча спринтерська гонка на етапі Кубка IBU у шведському Ідре відкрили біатлонний сезон-2021/22.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська біатлоністка Блашко виграла "бронзу" у першій гонці сезону
Програму першого етапу Кубка IBU о 15.00 продовжить чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами
До перших призерів потрапила українка Дар'я Блашко, яка подолала дистанцію 7,5 км з третім результатом, вигравши бронзову медаль, передає Укрінформ.
Перемогла німкеня Маріон Візенсартер, якій Блашко поступилася 3,1 секунди. Другою стала француженка Каролін Коломбо із відставанням від лідера 0,5 секунди.
Програму першого етапу Кубка IBU о 15.00 продовжить чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами.
27 листопада у шведському Естерсунді відбудуться стартові гонки Кубка світу. Біатлоністи змагатимуться в індивідуальних гонках.
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