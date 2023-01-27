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Українка Меркушина виграла чемпіонат Європи з біатлону

27 січня 2023, 14:11
Українка Меркушина виграла чемпіонат Європи з біатлону
Джерело: facebook.com/groups
Сьогодні, 27 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцерхайді пройшов жіночий спринт, у якому золото виборола українська біатлоністка Анастасія Меркушина.

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

28-річна українка фінішувала першою у спринті. Дистанцію на 7,5 кілометрів вона здолала за 23:14,5 хвилини.

Меркушина перший відрізок пройшла зі середньою швидкістю, але після стрільби лежачи без промахів піднялася в топ-5. Натомість у стійці вона закрила всі 5 мішеней і вийшла в проміжні лідери. За медалі українська біатлоністка заочно боролася зі шведкою Йоханссон і німкенею Гінц. Зрештою, їй вдалося випередити скандинавку на півсекунди.

Головні суперниці Меркушиної доповнили її на подіумі. Решта ж українок опинилися за межами топ-20. Найкраща серед них – Анна Кривонос. Із одним промахом вона фінішувала на 22-й сходинці.

Тепер Анастасія Меркушина стартуватиме першою у гонці переслідування. Вона запланована на 28 січня. У суботу біатлоністки здолають 10 км дистанції.

Чемпіонат Європи, біатлонний спринт 7,5 км, жінки:

1. Анастасія Меркушина

2. Тільда Йоханссон (+0,5)

3. Ванесса Гінц (+1,8)

...

22. Анна Кривонос (+1:26,0)

39. Юлія Джима (+1:58,7)

52. Любов Кип'яченкова (+2:11,5)

55. Олена Білосюк (+2:14,8)

Раніше Джима здобула "срібло" чемпіонату Європи в індивідуальній гонці серед жінок.

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