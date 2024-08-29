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СПОРТ

Збірна України здобула першу медаль на Паралімпійських іграх

29 серпня 2024, 20:14
Збірна України здобула першу медаль на Паралімпійських іграх
IPC/Pedro Vasconcelos
Антон Коль став другим у плаванні.

Пловець Антон Коль приніс Україні першу медаль літньої Паралімпіади-2024 у Парижі.

Коль виступав у класі S1 та посів друге місце на дистанції 100 метрів на спині.

Про це йдеться на сайті Паралімпіади.

Українець показав час 2:33,49, а обійти його вдалося лише поляку Камілю Отовському.

Для 34-річного Антона Коля це п'ята олімпійська медаль у кар'єрі. До цього українець виграв дві бронзи Ріо-2016 та два срібла Токіо-2020.

Нагадаємо, Україну в Парижі представляють 140 параатлетів, які змагаються у 22 видах спорту.

Паралімпіада в Парижі — третя в карʼєрі Коля, зазначає Міністерство молоді та спорту. Раніше він виграв дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх — 2016 у Ріо-де-Жанейро та дві срібні медалі на Паралімпійських іграх — 2020 у Токіо.

медальПаралімпійські ігри

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