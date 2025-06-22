Українські гімнастки стали чемпіонками світу серед юніорів

Це перша золота медаль України в історії участі на юніорських чемпіонатах світу з художньої гімнастики.

Збірна України вперше в історії здобула золоту медаль юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики, тріумфувавши у фіналі групової вправи з 10 булавами. Змагання проходять у Софії (Болгарія) з 18 по 22 червня.

Україну представляє команда з шести гімнасток: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко і Таїсія Редька — саме цей склад раніше виборов історичне "золото" на Євро-2025.

У фіналі вправ з 10 булавами українки показали найкращий результат — 24.900 бала, випередивши Італію (24.200) та господарок змагань Болгарію (24.150). Українська команда мала найвищу складність програми (9.6 бала) і найвищі бали за виконання (7.350), що дозволило їй упевнено здобути перемогу.

Це перша золота медаль України в історії участі на юніорських чемпіонатах світу з художньої гімнастики. Окрім "золота", збірна вже здобула "бронзу" у груповому єдиноборстві, а попереду — ще один фінал: вправа з п’ятьма обручами, який відбудеться у неділю, 22 червня.