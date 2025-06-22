Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

Українські гімнастки стали чемпіонками світу серед юніорів

22 червня 2025, 18:41
Українські гімнастки стали чемпіонками світу серед юніорів
facebook.com/BGRGfederation/Анна Недкова
Це перша золота медаль України в історії участі на юніорських чемпіонатах світу з художньої гімнастики.

Збірна України вперше в історії здобула золоту медаль юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики, тріумфувавши у фіналі групової вправи з 10 булавами. Змагання проходять у Софії (Болгарія) з 18 по 22 червня.

Україну представляє команда з шести гімнасток: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко і Таїсія Редька — саме цей склад раніше виборов історичне "золото" на Євро-2025.

У фіналі вправ з 10 булавами українки показали найкращий результат — 24.900 бала, випередивши Італію (24.200) та господарок змагань Болгарію (24.150). Українська команда мала найвищу складність програми (9.6 бала) і найвищі бали за виконання (7.350), що дозволило їй упевнено здобути перемогу.

Це перша золота медаль України в історії участі на юніорських чемпіонатах світу з художньої гімнастики. Окрім "золота", збірна вже здобула "бронзу" у груповому єдиноборстві, а попереду — ще один фінал: вправа з п’ятьма обручами, який відбудеться у неділю, 22 червня.

медальгімнастика

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється