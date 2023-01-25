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Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону

25 січня 2023, 14:27
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону
Джерело:espreso.tv
Сьогодні, 25 січня, у швейцарському Ленцерхайді жіночою індивідуальною гонкою стартував чемпіонат Європи 2023 з біатлону.

Українка Юлія Джима допустила один промах на другому вогневому рубежі та здобула бронзову медаль, повідомляє НОК України.

Чемпіонкою Європи стала італійка Мікела Каррара, а друге місце посіла Ліза Марія Шпарк із Німеччини.

Система електронного відстеження результатів помилково не врахувала два промахи Каррари на другому вогневому рубежі. Їй додали дві хвилини штрафу, тож вона опустилася на 11-те місце.

Таким чином Юлія Джима піднялася на другий рядок і виграла срібну медаль, а золото отримала німкеня Ліза Марія Шпарк.

Чемпіонат Європи 2023 відбудеться з 25 по 29 січня. У програмі чемпіонату: індивідуальні перегони, спринт, переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.

Нагадаємо, що цього сезону Кубка світу з біатлону Україна поки залишається без нагород. Також збірна України з біатлону без медалей завершила свої виступи на минулій Олімпіаді-2022.

Раніше повідомлялось, що збірна України посіла друге місце на Кубку світу з таїландського боксу

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